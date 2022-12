Weihnachtszeit ist Familienzeit. Weil es speziell für Eishockeyspieler in dieser Phase aber auch arbeitsintensiv zugeht, sind die Klubs und ihre Aktiven bemüht, für kleine Highlights abseits des Alltages zu sorgen. So gab es beim VSV am spielfreien Sonntag nach dem Training eine Eiszeit für die Familien der Spieler. Mit dabei war auch ein prominentes Gesicht, das man schon länger nicht an der Drau gesehen hat.