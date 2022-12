Kevin Moderer ist ein Spieler, den wohl jeder gerne im Team hat, gegen den aber kaum jemand gerne spielt. Der 32-Jährige ist nicht nur auf dem Eis sondern auch abseits dessen flexibel einsetzbar. Aktuell glänzt er als Verteidiger, spielt mit bisher neun Scorerpunkten (1 Tor und 8 Assists) eine seine „produktiveren“ Saisons. Auch wenn das nicht seine Hauptaufgabe ist. Auch dann nicht, wenn Moderer in der vierten Linie als Stürmer am Eis steht. „Man weiß bei mir, was man bekommt“, wird der Routinier nie müde zu betonen.