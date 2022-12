Eigentlich besagte die Ligareform, die die Punkteregelung abschaffte, folgendes: Zwölf Österreicher müssen am Kaderblatt vermerkt sein, zwei davon unter 24 Jahren. Es zwinge Klubs, zumindest so viele heimische Cracks an Bord zu haben, solle im Umkehrschluss die Legionärszahl nur indirekt beeinflussen.