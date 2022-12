Ein Gespräch mit einem routinierten Eishockeyspieler, dessen Mannschaft in der Liga aktuell nicht mehr als "Stockletzter" ist, kann einen Unterton von Frust oder sogar Resignation in sich tragen. Nicht so beim Assistenzkapitän der Pioneers Vorarlberg, Patrick Spannring (32). Die Stimmung ist beim Ex-VSV-Stürmer und seiner jungen Mannschaft trotz erst 15 Zählern aus 21 Spielen und einem Torverhältnis von -37 nicht wirklich getrübt. "Weil wir ja wussten, dass das ein schweres erstes Jahr wird. Der Klub musste ein Team zusammenstellen zu einer Zeit, als der Österreichermarkt schon wieder fast leer war. Dennoch haben wir tolle Charaktere in der Mannschaft und es macht einfach jeden Tag Spaß, mit diesen Burschen aufs Eis zu gehen", sagt Spannring, der beim 2:1-Heimsieg gegen den KAC in der zweiten Runde den ersten Pioneers-Ligatreffer überhaupt erzielte.