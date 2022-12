Der VSV brauchte im Heimspiel gegen die Caps ein wenig, um auf Touren zu kommen. Als Derek Joslin nach Sabolic-Zuckerpass in der 14. Minute dann sein zweites Tor im zweiten Spiel in Folge erzielte, war es aber auch schon höchste Zeit. Denn es war der wichtige Villacher Anschlusstreffer, nachdem die Caps davor hoch effizient agiert hatten. Matt Bradley hatte die Partie nach knapp sieben Minuten so richtig eröffnet, fünf Minuten später setzte es das 0:2 durch Patrick Antal. Dabei stellten sich die Adler gar nicht gut an, Nick Mattinen gab Assistgeber Jeremy Gregoire lediglich Begleitschutz, selbiges galt für Marco Richter, der Antal im Slot nicht in den Griff brachte.