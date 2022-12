Villach freut sich auf ein lang ersehntes, ausverkauftes Eishockeyfest

3685 Fans werden heute das Kärntner Derby in Villach (20 Uhr, live.ice.hockey) in der Stadthalle verfolgen. Zuletzt war die Halle am 30. Dezember 2019 voll. Die Fans sind heiß auf die Partie.