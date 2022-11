Zum zweiten Mal binnen fünf Tagen mussten die Villacher Adler die kurze Reise nach Laibach antreten. Erst am Mittwoch konnte der VSV dort einen überzeugenden 5:2-Sieg feiern, diesmal gestaltete sich die Aufgabe aber wesentlich schwieriger. Die Mannschaft von Rob Daum hatte von Beginn an Probleme, Druck auf den Gegner aufzubauen, wurde zudem durch schnelle Konter immer wieder in Verlegenheit gebracht.

Dabei hätte Anthony Luciani die Blau-Weißen bereits nach einer Minute in Führung bringen können. Er scheiterte allerdings mit seinem Alleingang aus dem eigenen Drittel an Goalie Zan Us, an dem sich die Gäste immer wieder die Zähne ausbissen. Auch die Fürhrung der Heimschen in der sechsten Minute ließ die zumindest optische Überlegenheit des VSV nicht abreißen, doch Luciani ließ seinen zweiten "Sitzer" aus kurzer Distanz erneut ungenützt. Im dritten Anlauf klappte es dann schließlich. Nach einem Luciani-Schuss verwertete Alexander Rauchenwald den Abpraller zum verdienten Ausgleich.

Auch nach der Pause änderte sich am Spielgeschehen wenig. Die Villacher drückten auf die erstmalige Führung, das Tor machte aber erneut Laibach (26.). Und wieder schlugen die Adler, diesmal durch Marco Richter, zurück. Eine 2-1-Situation kurz vor Ende des zweiten Abschnitts ließ John Hughes ungenützt, quasi im Gegenzug gerieten die Gäste 29 Sekunden vor der zweiten Pause zum dritten Mal in Rückstand.

Davon erholten sich Derek Joslin und Co. im Schlussdrittel nicht mehr. Die Draustädter agierten zu ideenlos, fanden keinen Weg das Abwehrbollwerk der Heimischen ins Wanken zu bringen und zum dritten Mal auszugleichen. Am Ende sorgte der 4:2-Treffer ins verwaiste VSV-Tor für die Entscheidung zugunsten der Slowenen.