16 Spiele hat der VSV in dieser Saison in den Beinen, mehr als ein Drittel der des Grunddurchgangs ist zum ersten Nationalteam-Break also vorbei. Auch für Trainer Rob Daum Zeit, ein Zwischenfazit zu ziehen: "Im großen Ganzen bin ich recht zufrieden, wir stehen aktuell in den Top-6, das ist der Bereich, in den wir auch hinwollen." Die Villacher gewannen bisher sieben Spiele nach 60 Minuten, ebensoviele gingen verloren. Dazu kommen je ein Sieg und eine Niederlage in der Overtime.