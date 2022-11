Der VSV hatte mit Ljubljana eigentlich leichtes Spiel. Eigentlich, weil man sich das Leben unnötig schwer machte. „Obwohl wir mit vier Linien eine tolle Leistung gezeigt haben, haben wir den Gegner zu lange am Leben gelassen“, sagte auch Trainer Rob Daum. Die Villacher feuerten aus allen Lagen, bissen sich im ersten Drittel aber noch die Zähne an Ljubljana-Keeper Anthony Morrone aus. Doch im ersten Powerplay stellte Anthony Luciani nach nur dreieinhalb Sekunden in Überzahl auf 1:0 (22.). Perfekt von Felix Maxa bedient, fixierte Nick Mattinen 127 Sekunden später den Doppelschlag.