Wie schon beim frühen 1:0-Führungstreffer durch Benjamin Nissner (1.) im ersten Duell in Villach, startete Salzburg auch in der eigenen Halle schwungvoll aus der Kabine. Wiederum Nissner und Paul Huber fanden in den ersten 20 Sekunden schon zwei Top-Möglichkeiten vor. Den Anfangsdruck der Bullen überstanden die Villacher dank kräftiger Mithilfe von Keeper JP Lamoureux unbeschadet und setzten mit Fortdauer der Partie immer mehr Nadelstiche. Den größten Sitzer ließ Robert Sabolic nach Doppelpass mit Chris Collins aus, vor dem leeren Tor stand aber noch ein Salzburger Schläger zwischen dem VSV-Stürmer und dem Torerfolg. Ab diesem Zeitpunkt entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der bis zur ersten Sirene noch keinen Treffer hervorbrachte.