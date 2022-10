Kärntner Quartett in Wien

"Der Dialekt gibt oft genügend Stoff für Sticheleien"

Christof Kromp und seine Kärntner Kollegen bringen frischen Wind in die Caps-Kabine. Heute will er seinen Heimatklub ärgern, insgesamt stehen drei Kärntner mit Villacher Vergangenheit am Eis.