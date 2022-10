Graz und Villach begeneten sich im zweiten Aufeinandertreffen der Saison mit offenem Visier. Die erste Riesenchance fand der junge Kevin Pesendorfer nach knapp vier Minuten ausgerechnet in Unterzahl vor, alleine vor JP Lamoureux versagten dem Stürmer aber die Nerven. Noch im selben VSV-Powerplay scheiterte Andrew Dejsardins erstmals aus aussichtsreicher Position an Christian Engstrand. Als dann wiederum der erste Villacher die Strafbank hütete, tauchte Zintis Zusevics völlig alleine vorm blau-weißen Schlussmann auf, der auch in diesem Duell Sieger blieb (9.).