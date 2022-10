"Dem, der sich mit Geduld wappnet, liegen keine Vorteile zu fern“, sagte einst Jean de La Bruyère. Ob 99ers-Trainer Johan Pennerborn den Franzosen kennt, sei dahingestellt. Sehr wohl aber denkt der Schwede ähnlich über Geduld wie der im 17. Jahrhundert lebende Schriftsteller. „Wir müssen so weitermachen, dann bin ich sicher, dass die Spiele zu unseren Gunsten ausgehen“, sagte Pennerborn nach dem 1:4 gegen Bozen. Heute um 19.15 Uhr bietet sich den Grazern die nächste Chance, endlich den ersten Heimsieg in dieser Saison zu feiern. Im sechsten Anlauf. Zu Gast sind die Villacher Adler. „Sie sind ein Team, das den Puck kontrollieren und aus der eigenen Zone spielen will. Wir haben in Villach 2:1 gewonnen und es war eine sehr enge Partie. Wir werden, wie jeden Abend, bereit sein. Es wird ein hartes Spiel“, sagt Pennerborn.