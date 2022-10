Wie in der Vorsaison stellt der VSV auch bisher wieder eine der besten Offensiven der Liga. Obwohl die Chancenauswertung der Adler speziell in engen Spielen oftmals zu wünschen übrig ließ, 32 erzielte Treffer sind der zweitbeste Wert hinter Innsbruck. Die Haie, bekannt für offensive Stärke, aber zugleich defensive Schwäche, trafen schon 36-mal in neun Partien. Was Villach und die Tiroler eint, sind schlicht zu viele Gegentreffer. Der VSV (28) ist unrühmlicher Vierter, Innsbruck (27) Fünfter in der Liga. "Wir wissen, dass Innsbruck jederzeit imstande ist, viele Tore in einer Partie zu erzielen, sie verfügen vor allem über talentierte Legionäre. Denen müssen wir den Wind aus den Segeln nehmen und defensiv einfach kompakter agieren als zuletzt", spricht Trainer Rob Daum das 6:4 gegen Asiago an, wo die Italiener nur 17-mal aufs Tor schossen.