Für einen Einsatz reichte es noch nicht, wird Goalgetter Anthony Luciani doch erst heute am freien Tag erstmals alleine aufs Villacher Eis gehen. Über Wien in Villach angekommen ist der Kandier aber rechtzeitig, um seinem neuen Arbeitgeber beim Ligaspiel gegen seinen Ex-Klub Asiago die Daumen zu drücken. „Ich bin total begeistert hier zu sein. Die Leute sind richtig euphorisch und die Musik in der Halle extrem gut, das motiviert sofort. Aber nicht nur die Musik, auch die Mannschaft. Als ich das Angebot hatte und den Kader betrachtete, war der Wechsel entschieden“, strahlte der Vollblutstürmer, der in 130 Ligaspielen für Znaim und Dornbirn 173 Scorerpunkte sammelte.