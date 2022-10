Auch wenn die Auftritte des VSV in der Anfangsphase der Saison noch schwanken, neben Torhüter JP Lamoureux ist vor allem ein Stürmer bereits eine Konstante: Alexander Rauchenwald. In sieben Spielen traf der Villacher bereits viermal. Damit hat er nicht nur gleich viele Tore wie in 37 Spielen der vergangenen Spielzeit erzielt, sondern ist auch der beste Torschütze und mit insgesamt sechs Scorerpunkten (zwei Assists) punktebester Österreicher im Team. „Ich habe mich auch in der letzten Saison oft gut gefühlt, aber es war einfach nicht so produktiv. Ich hatte letztes Jahr oft wechselnde Linienpartner, verschiedene Positionen im Powerplay und Corona. Heuer läuft es einfach rund“, sagt Rauchenwald, der nach kurzer Verletzungspause gegen Pustertal heute gegen Asiago wieder im Kader steht.