Mit den Vorschusslorbeeren "Topscorer" und "Goalgetter" bedacht, präsentiert der VSV seinen jüngsten Neuzugang. Mit Anthony Luciani, der von Södertälje aus Schwedens erster Liga kommt, ist Legionärsplatz Nummer zehn bei den Villachern nun wieder vergeben. Luciani ist in der Liga kein Unbekannter und lässt starke Zahlen für sich sprechen. 173 Punkte in 130 ICE-Spielen (Znojmo und Dornbirn) stehen auf der Visitenkarte.

"Anthony ist ein schneller Flügelstürmer mit starkem Zug zum Tor und sehr ausgeprägtem Scoring-Potenzial. Ein echter Topscorer. Er wird uns in der Offensive noch stärker und vor allem effizienter machen", sagt VSV-General Manager Andreas Napokoj.

Schon am Dienstag geht es für die Blau-Weißen weiter – da gastiert mit Migross Supermercati Asiago ein Liga-Neuling in der Stadthalle. "Ich bin schon richtig aufgeregt, freue mich sehr auf Villach, die Stadt, den Verein und natürlich das Team sowie auch auf die enorm lautstarken Fans. Ich glaube, gemeinsam können wir heuer sehr erfolgreich sein. Ich will unbedingt meinen Teil dazu beitragen", wird Luciani vom VSV zitiert. Am Dienstag wird der 32-Jährige in seiner neuen Heimat eintreffen und das Spiel gegen Asiago noch von der Tribüne aus verfolgen, erstmals im Line-up wird der Kanadier am Freitag auswärts gegen Innsbruck stehen.