Die Villacher Adler stehen heute vor einer lästigen Fleißaufgabe. Im letzten Gruppenspiel der Champions Hockey League heute in Straubing (19.30 Uhr) geht es für den VSV um nichts mehr. Der Traum vom Aufstieg ins Achtelfinale ist seit der Heimniederlage gegen den DEL-Klub letzte Woche (1:3) ausgeträumt. Daher werden die Adler auch mit einer extrem verjüngten Mannschaft nach Bayern reisen, nicht weniger als 14 Stammspieler werden den Trip gar nicht erst antreten. Payr, Grafenthin (beide verletzt), Richter, Lanzinger, Rebernig (alle erkrankt) sowie die angeschlagenen Sabolic, Rauchenwald, Depres und Kulda bleiben in der Draustadt. Zudem werden Hughes, Collins, Desjardins und Kapitän Joslin von Trainer Rob Daum geschont.



„Unsere Aufgabe als ältere Spieler wird es sein, die Jungen zu unterstützen und ihnen so gut es geht zu helfen. Wir wollen uns dennoch gut verkaufen“, weiß Verteidiger Philipp Lindner.

Im Tor wird diesmal Alexander Schmidt beginnen, der sich ziemlich sicher nicht über zu wenig Arbeit beschweren wird können. „Ich bin froh über jedes Spiel, zumal wir alle keinerlei Druck haben. Jeder kann sich beweisen. Wir wollen dennoch eine gute Leistung bringen.“