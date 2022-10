"Unsere Euphorie ist vom größten bis zum kleinsten, vom ältesten bis zum jüngsten Fan einfach riesig. Im Coronajahr 2020 waren wir bereits für die CHL qualifiziert, da wurde der Bewerb abgesagt und unsere Trauer war groß. Dieses Jahr feiern wir die Premierensaison so richtig." Das Strahlen aus den Augen von Straubings Fanbeauftragtem, Peter Saller, ist nicht zu übersehen. Mit einer Reisegruppe ist er schon seit Montag in Villach, weitere sieben Busse kommen und viele Private kommen zum CHL-Match beim VSV an die Drau. "650 Karten haben wir zum Verkauf bekommen, viele haben sich aber noch über das VSV-Ticketing Karten geholt, mit 1000 Fans ist zu rechnen", schildert Saller.