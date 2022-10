Eine echte Charakterleistung zeigten die Lakers Kärnten im ersten Saisonspiel der European Women’s Hockey League (EWHL). In Zeltweg gab es einen 3:2-Sieg nach Penaltyschießen gegen die kasachischen Vertreterinnen von Aisulu Almaty, die während der Spielzeit in der Steiermark einquartiert sind. Centerin Valentina Ropatsch brachte das Team vom Günther Ropatsch schon nach 19 Sekunden in Führung, danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, den die Gastgeberinnen bis zur 48. Minute zu ihren Gunsten drehen konnten. Keine zwei Minuten später gab Alessandra Lopez mit dem 2:2-Ausgleich allerdings die richtige Antwort. Mehr wollte in den 60 Minuten und auch in der Verlängerung nicht mehr gelingen, auch weil Lakers-Torfrau Anja Adamtisch einen Glanztag erwischte und ganze 27 Saves verbuchte. Den entscheidenden Penalty versenkte dann kanadische Legionärin Charlea Pedersen zugunsten der Lakers.