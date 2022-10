„Das waren wirklich turbulente vier Wochen, ein Auf und Ab auf vielen Ebenen. Aber man kann es nicht ändern, ich bin froh, dass ich zurück bin.“ VSV-Flügel John Hughes wird heute gegen die Graz99ers das erste Saisonspiel in der ICE-Liga bestreiten. In der Vorbereitung ging es für den Neo-Österreicher drunter und drüber. Zuerst verletzte er sich im Training, danach wurde geheiratet. Den CHL-Trip nach Schweden und Polen verpasste er wiederum, blieb damit aber immerhin von der Magen-Darm-Welle im Team verschont. Sein Comeback feierte Hughes beim 1:2 gegen Färjestads daheim um just einen Tag später mit Corona flach zu liegen. Tags zuvor hatte er noch die Staatsbürgerschaft erhalten. „Ich war schon zweimal während der Pandemie positiv, hatte aber überhaupt keine Symptome, diesmal war es nicht so lustig, ich war richtig krank und brauchte echt lange, um wieder am Eis zu stehen“, schildert Hughes.