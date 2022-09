Dass der VSV einen Tag früher ins Pustertal gereist war, weil die Stadthalle einmal mehr belegt war, merkte man den Adlern in Bruneck in der Anfangsphase nicht an. In den ersten zehn Minuten wurde Keeper JP Lamoureux anständig gefordert, der VSV lief hinterher, wirkte noch nicht richtig frisch. Doch danach übernahm Villach immer wieder das Kommando, war in diesem Auswärtsspiel angekommen. Chris Collins tankte sich über die Seite durch, fand aus kurzer Distanz aber keinen weg ins Tor. Ebenfalls nach sehenswertem Solo scheiterte Robert Sabolic an Pustertal-Torhüter Jacob Smith (16.), nur Sekunden später war für Marco Richter und Johannes Tschurnig bei Smith aus kurzer Distanz Endstation, der seinem Team damit auch das torlose Pausenremis sicherte.