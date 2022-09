Turbulent geht es beim VSV in dieser Gruppenphase der Champions Hockey League zu. Bekanntlich hatten die Adler durch ein in der Kabine grassierendes Magen-Darm-Virus beim bitteren 2:4 in Krakau eine Flut an Ausfällen zu kompensieren. Durchgestanden ist das noch nicht ganz, wenngleich mit Maximilian Rebernig, Dominik Grafenthin und Tim Geifes „nur“ mehr drei Spieler, die das vergangene Wochenende noch vollständig mitmachen konnten, als erkrankt gelten. Der Rest der Mannschaft, ein Teil kranker Spieler musste ja zwischen den Partien in Karlstad und Krakau von Zwischenstation Oslo aus die Heimreise antreten, steht nun aber wieder auf dem Eis. Benjamin Lanzinger, Johannes Tschurnig, JP Lamoureux, Julian Payr, Chris Collins und Martin Urbanek sind also wieder an Bord.