Die anhaltende Teuerung macht auch vor dem Sport nicht halt und zwingt die heimischen Vereine im Breiten- und Spitzensport zum Handeln. Ein Mittel können etwa Preiserhöhungen im Zuge der veranstalteten Spiele sein. In Klagenfurt passte etwa Eishockey-Rekordmeister KAC seine Abopreise um die Inflation an. Nicht so der VSV. "Wir behalten die Ticketpreise von der Vorsaison", bestätigt Geschäftsführer des Villacher Sport-Aushängeschildes, Andreas Napokoj.