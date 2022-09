Bis zum Mittag ließen es die Verantwortlichen des Villacher SV offen, ob das Team am Abend zum zweiten CHL-Gruppenspiel in Krakau überhaupt antreten wird oder besser kann. Schon am Samstag Abend standen Rob Daum nur mehr 13 Spieler plus zwei Goalies zur Verfügung, der restlichen Mannschaft machte ein hartnäckiger Magen-Darm-Virus zu schaffen.