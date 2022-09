Groß war die Euphorie, als der VSV zur Premiere der neu gegründeten Champions Hockey League 2014 zu den ersten Teilnehmern zählte. Es gab dann Lehrstunden gegen Frölunda Göteborg und Genf, der französische Vertreter aus Rouen wurde zweimal in die Schranken gewiesen. Der einzige, der damals schon dabei war und nach Stationen in Wien und Salzburg mit mittlerweile 38 Jahren in seine sechste CHL-Saison geht, ist VSV-Rückkehrer JP Lamoureux.