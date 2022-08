Comarch Cracovia, der Eishockey-Topverein aus dem polnischen Krakau, ist in der Champions Hockey League kein Unbekannter. Zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte ist Cracovia in der Königsklasse dabei, noch nie schaffte der zwölffache polnische Meister allerdings den Aufstieg in die K.o.-Phase, holte bisher nicht einmal einen Punkt auf diesem Parkett. Krakau ist wie der VSV ein Traditionsverein in seiner Heimat, die Eishockey-Sektion des Klubs, der beispielsweise auch in Polens erster Fußball-Liga eine Fixgröße ist, wurde 1923 gegründet. So wie auch der Klub der Villacher Adler feiert man im Laufe dieser Saison das 100-jährige Bestehen.