Im Vorjahr feierte der VSV eine der erfolgreichsten Saisonen seit dem Meistertitel 2006. Das gelang den Villachern durch hervorragende Auftritte in der Offensive. Mit 180 Grunddurchgangstreffern waren die Villacher die Tormaschine der Liga. Gleichzeitig - und das kreidete man sich in der Saisonanalyse auch deutlich und unaufgeregt an - hatte man mit 147 Gegentoren die löchrigste Abwehr der Top-6. Das soll sich heuer gravierend ändern. Erfahren, groß und schwer präsentiert sich die Abwehr. „Das heißt nicht, dass wir ein zwingend anderes Hockey sehen werden, aber es kann einfach um einiges kompakter werden“, sagt Trainer Rob Daum, der hinten einiges an DEL-Power dazubekommen hat.