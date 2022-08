Beste Stadthallen-Stimmung herrschte in Villach schon beim ersten Testspiel der neuen Saison. Rund 2000 Fans waren gekommen, um ihre Adler lautstark zu unterstützen. Das belohnten die Villacher in einer flotten, intensiven Partie gleich mit einem Sieg gegen den HC Pustertal. Den Anfang machten der sichtlich spritziger als im Vorjahr wirkende Derek Joslin (9.) und Chris Collins in Überzahl per Doppelschlag (13.). Auf den Ahl-Anschlusstreffer (16.) antwortete Marco Richter knapp zwei Minuten später mit dem 3:1-Pausenstand.