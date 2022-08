Der VSV wird heuer Kärnten in der Champions Hockey League vertreten, hat daher ein kürzeres Testspielprogramm. Heute geht es gegen den HC Pustertal los (19.15 Uhr, Stadthalle). Der Eintritt beträgt fünf Euro, Kinder bis 14 Jahre und Abonnenten haben freien Zugang zur Halle. Am Wochenende wartet ein Turnier mit zwei Spielen in der Schweiz, in einer Woche kommen die Stavanger Oilers nach Villach.

Der Test gegen den Liga-Konkurrenten ist auch die erste Möglichkeit, die neuen Linien zu testen. Trainer Rob Daum wird die Duos Joslin/Payr, Mattinen/Kulda, Despres/Lindner und Moderer als siebenten Verteidiger hinten aufbieten. Und vorne? Hughes/Collins/Grafenthin, Sabolic/Desjardins/Tomazevic, Richter/Rauchenwald/Lanzinger, Rebernig/Maxa/Tschurnig bzw. Wallenta. Im Tor beginnt JP Lamoureux. Mit Martin Urbanek und Tim Geifes sind noch zwei Cracks bei der U20-WM.

Der Champions-League-Start ist bekanntlich am Wochenende vom 2. bis 4. September. Zunächst gastieren die Adler bei Schwedens Topklub Färjestad, danach in Polen bei Krakau.