Auch wenn es Trainer Rob Daum oder der Vereinsführung zu diesem frühen Zeitpunkt nicht unbedingt freuen wird, in der Kabine der Adler spricht man bereits das „M-Wort“ aus. „Die Meisterschaft zu holen, ist definitiv mein Ziel, ich habe schon Titel gewonnen und will hier meinen Teil zum Erfolg beitragen“, sagt Neuzugang Simon Despres. Der Verteidiger, der eben so wie Andrew Desjardins über die Connection Derek Joslin den Weg nach Villach fand, kam als einer von insgesamt elf Neuen von den Eisbären Berlin. Und das mit klaren Ansprüchen.