Kirchtag ist in Villach mehr als „nur“ ein Brauchtumsfest. Es ist eine Woche pures Draustädter Lebensgefühl, bei dem alle Institutionen der Stadt ebenso im Ausnahmezustand sind wie ihre Bürger. So ist es auch beim sportlichen Aushängeschild, dem EC VSV, nicht anders. Trachtig herausgeputzt präsentierte sich der Kader für die kommende Champions-League-Saison seinen Fans also erstmals am prall gefüllten Rathausplatz.