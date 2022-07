Am 31. Juli wird bei Temperaturen um die 30 Grad der Villacher Kirchtag eröffnet, während sich der EC VSV bereits mit Eistrainings in der Halle auf die neue Saison vorbereitet. Wo wird man Sie eher antreffen?

Gerald Rauchenwald: An beiden Orten. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Im Gegenteil: Am Dienstag, 2. August, werden wir unsere Mannschaft am Rathausplatz inmitten des Kirchtagstreibens unseren – hoffentlich Tausenden – Fans präsentieren.