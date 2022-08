Der EC VSV stellt seine Mannschaft für die Saison 2022/23 am Dienstag am Rathausplatz vor. Dabei werden sich Alexander Rauchenwald und Co. im schmucken Trachten-Outfit von Rettl 1868 Kilts & fashion Villach sowie Trachten Roll präsentieren und beweisen, dass sie nicht nur am Eis, sondern auch auf dem Laufsteg eine perfekte Figur abgeben.

Darüber hinaus kann auch der Champions-Hockey-League-Pokal, der aktuell für einige Tage in Villach weilt, besichtigt werden. Die Cracks haben sich zudem noch einige lässige Überraschungen für die Fans und Kirchtagsbesucher einfallen lassen – so wird beispielsweise jeder Spieler mit einem eigenen, auf ihn abgestimmten Lied vorgestellt oder es werden auch Fan-Artikel verteilt.

Als Moderator wird VSV-Hallensprecher Gerhard Oberrauner fungieren.

Besonderes Plus: Trachten-Modeschau

Im Anschluss erfolgt auf dem Rathausplatz noch eine große Trachten-Modenschau unter dem Titel "Die Pracht der Tracht" mit den führenden Kärntner Trachten-Modehäusern. Dabei werden auch einige VSV-Cracks, wie unter anderem Felix Maxa, Marco Richter, Kevin Moderer oder Alexander Schmidt als Trachten-Models fungieren.