Die Villacher Adler scheinen auf der Suche nach einem Verteidiger fündig geworden zu sein. Der nächste Neuzugang dürfte Nicolas Mattinen heißen. Der 24-jährige Verteidiger bringt stolze 102 Kilo auf die Waage (bei einer Körpergröße von 197 cm) und wurde 2016 in der sechsten Runde von den Toronto Maple Leafs gedraftet. Für den Rechtsschützen ist es die erste Europa-Station. In der letzten Saison spielte der Kanadier für die Universität von Ottawa (USports) und absolvierte zudem acht Spiele für Laval Rocket in der AHL (ein Tor/zwei Assists). Damit ist die blau-weiße Verteidigung beinahe komplett. Ein weiterer Defender wird noch gesucht.



Der österreichische Eishockeyverband und Teamchef Roger Bader einigten sich über eine weitere Zusammenarbeit für die nächsten zwei Jahre. „Mein Ziel ist es, dass wir uns unter den Top 12 Nationen etablieren. Das ist aus meiner Sicht der Fall, wenn wir dreimal in Serie den Klassenerhalt geschafft haben“, erklärt Bader, der auch weiterhin Sportdirektor bleibt.



Der bisherige ÖEHV-U20-Co-Trainer Philipp Pinter wird Nachfolger von Head Coach Marco Pewal und das Nationalteam bei der U20-A-WM in Edmonton (CAN) im August anführen. Zudem übernimmt er auch die Auswahl der U18.