Der VSV und Johannes Tschurnig bauen die Zusammenarbeit längerfristig aus. Der 18-jährige Eigenbauspieler verlängerte bei den Adlern für drei Jahre. Tschurnig stammt aus der Nachwuchsschmiede der "Adler" und wurde in den vergangenen beiden Saisonen sowohl im U18- und U20-Team des VSV genauso eingesetzt wie im Kooperationsteam in Kitzbühel. Er war heuer zudem insgesamt 19-mal, davon siebenmal in den Playoffs für die Kampfmannschaft, im Einsatz, ließ immer wieder sein großes Talent aufblitzen. Im Play-off-Halbfinale gegen Fehervar durfte er sich sogar über sein erstes Meisterschaftstor freuen.

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Klubs, bin stolz, weiter für meinen Heimatverein spielen zu dürfen. Ich habe bereits mit dem Training begonnen, um dann im August perfekt vorbereitet für den offiziellen Start des Eistrainings zu sein", sagt Tschurnig.