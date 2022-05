Sechs Jahre nachdem er zuletzt das blau-weiße Leiberl überstreifte, kommt der Slowene Blaz Tomazevic zurück zum VSV. Der in Jesenice groß gewordene Stürmer spielte von 2013 bis 2016 bereits im Nachwuchs der Villacher Adler, scorte in der U20 auch beachtlich. Damals machte er mit 54 Punkten in 77 Spielen schon auf sich aufmerksam. Die Chance auf die Kampfmannschaft erhielt er trotzdem nicht, weshalb man Tomazevic nach Jesenice in die AlpsHL ziehen ließ. Dort wurde er nicht nur in kürzester Zeit absoluter Leistungsträger sondern auch A-Nationalspieler. Grund genug für Ljubljana, ihn im vergangenen Sommer aus Jesenice in die ICE-Liga zu holen.