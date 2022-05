Der VSV gab die Verpflichtung von Stürmer Elias Wallenta bekannt. Der 23-jährige Stürmer kommt aus der AlpsHL. Für seinen Heimatverein Lustenau gelangen dem Vorarlberger im Vorjahr 16 Tore und 18 Assists. Wallenta spielte zwischenzeitlich in der Salzburger Akademie, ehe er in die AlpsHL wechselte. Er soll beim VSV für zusätzliche Kadertiefe sorgen. Er wird die Chance bekommen, sich für die Kampfmannschaft zu empfehlen, könnte aber auch in Kitzbühel beim Kooperationspartner auflaufen. Wallentas Vertrag gilt für die kommenden zwei Jahre. „Ich freue mich schon auf die neue Herausforderung. Der VSV ist ein Traditionsverein. Es ist schon etwas Besonderes, für die ,Adler ́ spielen zu dürfen. Es ist für mich der nächste Schritt in meiner Karriere. Mein Ziel ist es, mich im Trainingscamp im August so rasch als möglich im Team zu etablieren", so ein motivierter Wallenta.