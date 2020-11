Facebook

Die VSV-Cracks beim Teambuilding auf dem Dobratsch © VSV/Facebook

Für Diskussionen sorgt derzeit ein Ausflug des VSV. Unter dem Titel Teambuilding reiste eine etwa 25-köpfige Gruppe vor wenigen Tagen (Lockdown light) mit dem Mannschaftsbus auf den Dobratsch. Auch um dem Nebel der Stadt zu entfliehen und an der Sonne Kraft für bevorstehende Aufgaben zu tanken. Schulter an Schulter ließ man sich am Skywalk und am Gamsblick ablichten und stellte die Fotos auf Facebook.