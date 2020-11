Der VSV holte Stürmer Jordan Caron nach Villach. Er hat 166 Spiele in der NHL in den Beinen und Erfahrung in der DEL, KHL und NLA.

Caron spielte auch in der DEL © GEPA pictures/ City-Press

Die Villacher Adler haben aber bereits für Ersatz für den abgewanderten Leihspieler Maxi Kammerer gesorgt: Mit dem 30-jährigen Kanadier Jordan Caron wurde ein NHL-erfahrener Stürmer verpflichtet. Er wird am Donnerstag in Villach eintreffen. „Jordan Caron ist mit 1,90 Metern Körpergröße sowie 96 Kilogramm Gewicht ein durchsetzungsstarker Stürmer, der sich bereits in der besten Liga der Welt bewiesen hat. Er hat Zug zum Tor und verfügt über einen hervorragenden Schuss", betont Sportvorstand Gerald Rauchenwald. „Jordan wird uns mit seiner körperlichen Präsenz offensiv neue Durchschlagskraft verleihen. Er ist ein Spieler, der weiß, wo das Tor steht - aber in seinem Defensivverhalten gleichzeitig auch verantwortungsbewusst agiert.“