Die Villacher Kampfmannschaft trainiert aktuell nicht © Weichselbraun

In Villach herrscht bis Donnerstag für den VSV ein behördlich auferlegtes Trainingsverbot. Die offizielle Zahl an positiven Tests nämlich erst kommt spätestens morgen. Nach den ersten zwei positiven Fällen konnte man am Freitag gegen Fehervar ja noch spielen, am Sonntag wurden beim Schnelltest weitere Fälle gemeldet, offiziell sind diese aber erst, wenn auch der PCR-Test positiv ist. Diese Ergebnisse der Nachtestung kommen erst.