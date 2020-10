Kleine Zeitung +

Zwei Verdachtsfälle Heimspiel des VSV steht wegen Corona bis Freitagvormitttag auf der Kippe

Bei obligatorischen Coronatests beim VSV gab es zwei positive Fälle durch den Schnelltest. Die Spieler werden zur Sicherheit nochmal getestet, diesmal via PCR. Das Spiel am Freitag daheim gegen Fehervar wackelt jedenfalls. Am Freitag werden in der Früh alle Spieler nochmals getestet, um 10.30 Uhr wird entschieden, ob gespielt wird.