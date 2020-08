Facebook

Oberrauner ist zurück © KK/VSV

Groß war der Schock im blau-weißen Lager, als Joschi Peharz beim VSV hinschmiss, um seit vergangener Saison beim KAC als Hallensprecher das Publikum einzupeitschen. Mit seinem Nachfolger Harald Wieser wurde man in Villach nur bedingt warm, wenngleich man ihm den Enthusiasmus für den VSV nicht absprechen konnte. Nun ist Wiesers Nachfolger einer, unter dessen stimmlicher Unterstützung der VSV letztmalig 2006 Meister wurde. Sein lautstarkes „Wir sind Meister....!“ ist bis heute unvergessen! Gerhard Oberrauner feiert ein Comeback in der Stadthalle. „Die Verantwortlichen haben mich gefragt, und da habe ich keine Sekunde gezögert. Mein Herz schlägt ganz einfach für die ,Adler ́. Ich bin ein Blau-Weißer und deshalb freut es mich ganz besonders, dass ich heuer

wieder für Stimmung in der Halle sorgen kann“, so Oberrauner.