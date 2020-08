Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dan Ceman hat das Ruder in Villach übernommen © Hannes Pacheiner

Sie sind bereits seit zweieinhalb Wochen in der Draustadt. Haben Sie sich schon ein wenig eingelebt?

Dan Ceman: Ja, wir verbringen viel Zeit am Faaker See, weil meine Ehefrau Mel und unsere Tochter Callie (5) das lieben. Auch am Dobratsch und in Italien waren wir schon.