Der letzte Villacher Meistertrainer, Greg Holst, ist zurück an der Drau. Er wird das Nachwuchstrainerteam der Adler unterstützen und bekanntlich auch Eishockey-Experte bei Puls4. Viele Kandidaten für die Kampfmannschaft sind in Villach schon am Eis.

© APA/EXPA/JOHANN GRODER

Der Mann, mit dem der VSV 2006 letztmalig Meister wurde, ist zurück in der Tirolerstraße. Greg Holst kehrt zum zweiten Mal als Nachwuchstrainer der Adler zurück und wird auch beim neuen ICE-Liga-Fernsehpartner Puls4 TV-Experte. "Ich bin begeistert, dass ich wieder in Villach sein kann. Die Stadt ist mein zweites Zuhause geworden und ich freue mich, mit den jungen Talenten zu arbeiten. Ich habe so viele schöne Erinnerungen an Villach und freue mich auf die Rückkehr", so Holst.