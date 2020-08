Die Umbauarbeiten in der Bar der Stadthalle laufen auf Hochtouren. Eine Woche vor dem Eishockey-Saisonstart will der EC VSV mit neuem Wirt und neuem Namen die Eröffnung feiern.

Antonitsch, Napokoj und Neo-Wirt Wascher mit dem VSV-Nachwuchs © KK/Krammer

Nachdem der zähe Streit um die Gastronomie in der Villacher Stadthalle ein Ende fand, der EC VSV die Gastronomie nun vom Ex-Eigentümer der „Box“, Gottfried Kenzian, übernahm, wird in der Bar fleißig gewerkt und gehämmert. Ein völlig neues Gesicht soll das Lokal inklusive neuem und noch geheimgehaltenem Namen erhalten. Vom VSV als „Stadthallenwirt“ angestellt wurde Gastronom Florian Wascher, der auch die „Waschers Bar“ in der Villacher Innenstadt betreibt. „Wir wollen eine Sportsbar für jedermann sein. Es soll zum Treffpunkt für Fans und Familien werden“, sagt Wascher. Sein gastronomisches Konzept sieht amerikanischen Style vor: „Hot Dogs, Burger oder auch Ripperln sollen unter anderem serviert werden. Wir wollen eine Woche vor dem geplanten Eishockeysaisonstart, also Mitte September unsere Pforten öffnen.“