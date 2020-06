Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Hannes Pacheiner

Im Streit zwischen Stadthallenwirt Gottfried Kenzian und dem VSV ist das letzte Wort gesprochen. Die Stadt Villach kündigte den Ex-VSV-Spieler, der 2000 die Geschäftsführung des Familienbetriebes übernahm. Sein Pachtvertrag endet mit Dienstag, den neuen unterschrieb der VSV um Finanzvorstand Andreas Schwab. „Seit der Saison 1967/68 gehörten der Name Kenzian, der Eishockeysport und die Bewirtung von Sportbegeisterten, Freunden und Athleten zusammen. Es war eine schöne, auch erfolgreiche Zeit. In den letzten, sportlich für den VSV schlechteren Jahren, wurde es schon schwieriger und auch der Wind intern rauer“, resümiert Kenzian, der in den letzten Tagen mit ehemaligen Mitspielern und Stammgästen seinen Abschied im Lokal zelebrierte. Wie es mit ihm nun weitergeht, lässt Kenzian offen: „Jetzt mache ich einmal ein paar Monate Urlaub. In der aktuellen Situation stelle ich es mir jedenfalls schwer vor, wieder ein Lokal zu eröffnen. Mir wird aber sicher wieder etwas einfallen“, blickt das ehemalige Eishockey-Raubein nach vorne.