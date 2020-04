"Blau Weiß Villach"Fanklub spendete 1000 Euro an seine Adler

Facebook

Tschebull und Eigner übergaben die Spende an die Jugend-Cracks sowie Schwab und Napokoj vom VSV (von links) © VSV/Krammer

"In Zeiten wie diesen gilt es, zusammenzustehen und zu helfen. Auch der VSV ist natürlich aktuell auf Einnahmen angewiesen. Wenn es auch nur ein kleiner Beitrag ist, den wir leisten, wollen wir mit unseren Mitteln helfen und auch ein Zeichen setzen." Gerd Eigner, Obmann vom VSV-Fanklub "Blau-Weiß Villach" und seine Kollegen griffen in die Vereinskassa und übergaben dem VSV eine Spende über 1000 Euro. "Sie soll als Jugendförderung gelten, das ist uns sowieso eine Herzensangelgenheit und hilft hoffentlich in dieser Zeit, damit wir unsere Adler bald wieder tatkräftig unterstützen können", so Eigner, der gemeinsam mit "Blau-Weiß"-Vorstandsmitglied Benjamin Tschebull den Scheck an VSV-Geschäftsführer Andreas Napokoj, Finanzvorstand Andreas Schwab und zwei Nachwuchs-Cracks vor der Stadthalle übergab.