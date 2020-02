Der Villacher Alexander Schmidt (20) wird heute erstmals das VSV-Tor hüten. Maxwell, Fraser und Schmidt blieben daheim, Müller, Urbanek und Sprachmann sind an Bord. Lanzinger wieder in Zell.

© GEPA pictures

Schöner könnte ein Geburtstag für einen frisch gebackenen 20-Jährigen kaum laufen. Als der Villacher Torhüter Alexander Schmidt am Mittwoch die VSV-Kabine betreten und sich die standesgemäßen Glückwünsche der Teamkollegen abgeholt hatte, fiel der Trainerentscheid. Rob Daum wird ihm heute bei Schlusslicht Dornbirn das Vertrauen schenken. Brandon Maxwell bleibt nach 47 Einsätzen in 48 Saisonspielen ebenso wie Kapitän Jamie Fraser und Kevin Schmidt zuhause. „Das ist natürlich eine Ehre, dass ich jetzt zu meinem ersten EBEL-Einsatz komme und ein Vertrauensbeweis des Trainerteams“, so Schmidt, der als „Einser“ mit Co-Trainer und U20-Teamchef Marco Pewal den sensationellen A-Gruppen-Aufstieg bei der WM in Minsk schaffte.