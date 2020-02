Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Kuess

Das war ja, wie wenn du jemanden drei Saisonen lang auf Entzug setzt. Wir Villacher sind eishockeysüchtig und mussten in der wichtigen Phase jetzt dauernd nur zusehen. Endlich hat das ein Ende“, lacht Gerd Eigner. Der Obmann vom Fanklub „Blau-Weiß Villach“ steht seit Ende der 70er Jahre in der Stadthalle und hinter seinen Adlern. Die letzten Jahre haben Spuren hinterlassen. „Weil man einfach gesehen hat, wie krampfhaft vieles versucht wurde, es wollte einfach nicht sein. Heuer sind viele Dinge einfach aufgegangen, wir haben eine gute Truppe am Eis. Auch wenn sie zuletzt durch den Druck etwas gehemmt auftrat. Jetzt geht hoffentlich nicht nur ein Ruck durch die Anhänger, sondern auch durch die Mannschaft. Machen wir jetzt noch zwei gute Spiele, sind wir sicher kein Team, das man gerne pickt“, so Eigner.